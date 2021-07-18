Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак НЕ БУДУТ самоизолироваться после контакта с министром здравоохранения Саджид Джавид. У министра — положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News. Даунинг-стрит заявила, что они примут участие в пилотной программе, в которой ежедневные тесты заменят самоизоляцию. По словам представителя правительства, им придется самоизолироваться, когда они не работают, и будут заниматься только важными делами. Лейбористы из оппозиции уже заявили, что общественность подумает, что это означает, что "есть одно правило для них, а для всех нас — другое". Джавид получил положительный результат в субботу утром после встречи на Даунинг-стрит накануне, и с Борисом Джонсоном и Риши Сунак связались сотрудники NHS Test and Trace в качестве его контактов. Даунинг-стрит входит в число 20 организаций частного и государственного сектора, в том числе Network Rail, Transport for London и Border Force, участвующих в пилотном проекте, в ходе которого близкие люди с больными covid проходят ежедневные тесты. На рабочем месте необходима система тестирования для бессимптомных людей, и люди, которые участвуют, должны самоизолироваться, когда не работают. Напомним, министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заразился коронавируса. По его словам, благодаря сделанному прививке от COVID — 19 заболевание протекает в легкой форме.