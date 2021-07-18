В супермаркетах и магазинах обманы клиентов стали уже обычным явлением. Внимательных и осторожных клиентов немного, поэтому кассиры постоянно пользуются этим, чтобы получить свою выгоду. Как не стать жертвой недобросовестного продавца и не потерять свои деньги — читайте в материале ниже. Лишний товар в чеке Этим приемом пользуются кассиры, которые видят клиента с полной тележкой продуктов или покупатель явно очень устал. Они пробивают незаметно лишний товар в надежде на то, что клиент это не заметит. Редко кто начинает проверять долгое чек сразу у кассы или следит за тем, что пробивает кассир. неправильная остальные Клиент в нетрезвом состоянии или отвлекся на разговор по телефону? Отличная возможность для кассира дать сдачу не с той купюры, которую получил. Вы дали двести гривен, вам дали сдачу со ста — разницу кассир положит в свой карман. Кстати, мужчины на эту уловку попадаются гораздо чаще, поскольку они более рассеяны на кассах супермаркетов. нет мелких Обычно по этой схеме стоит руководство магазина, поскольку единственная цель этого обмана — накопление денег за счет клиентов. Никто не станет ругаться за 10 копеек на кассе. А за один день таких покупателей набирается много и прибыль получается колоссальный. Однако, такой прием карается законом, потому, что в кассах должно быть достаточно мелочи. разные цены На полке вы увидели цену со скидкой или на пару гривен меньше, чем обычно. На кассе вам пробили товар по обычной цене. Цель одна — на невнимательность покупателя. Важно! При попытке поймать кассира за руку, клиент обычно наталкивается на стандартные объяснения и извинения — сдача быстро перечисляется, разницу в цене объясняют ошибкой компьютера, лишний товар в чеке — усталостью кассира или сбоем программы. Если вы хотите защитить свои права и вернуть деньги, то можно смело вызывать полицию. Напомним, ранее мы писали о том, какие уловки используют в банках, чтобы обмануть клиентов. А также рассказывали, по какой схеме обмана в супермаркетах продавцы могут заработать до 700 000.