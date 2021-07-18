В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1 / 27,3 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "С конца июня курс доллара на межбанке остается в" боковике ", и осуществляет незначительные колебания в диапазоне 27,2-27,5 грн. На данных уровнях курс доллара нашел свою временную равновесие", — отметил он. Как напомнил аналитик, за прошедшую неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка Доллар незначительно снизился на 0,1-0,3%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,29 грн. Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,30 / 27,33 до 27,22 / 27,24 грн (-0,3%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,17 / 27,37 до 27,13 / 27,31 (-0,1% / — 0,2%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 июля 2021 не покупал и не продавал валюту на межбанковском рынке. Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций после того, как в течение шести недель выходил на межбанк. Отметим, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил, что на межбанковском валютном рынке спрос превышает предложение. Однако курс находится в боковом тренде около 27,30 гривен.