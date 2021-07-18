Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников жарким кадром из Турции, на котором она позировала в бикини. Свои морские приключения артистка показала в Instagram. На снимке Настя отражена в ярко-розовом бикини и кепке. Волосы звезды распущенные и развевается на ветру, а на лице нет макияжа. Певица стоит на коленях на SUP доске, держа в руках весло. Каменских демонстрирует аппетитные формы и неподдельное счастье на лице. "Морские приключения", — подписала фото исполнительница.

Настя Каменских в розовом бикини поплавала на SUP-борде (фото: instagram.com/kamenskux) Поклонники оценили яркий купальник певицы и ее соблазнительную фигуру. Фотка прикольная У вас такая фигура, смотрю и глаз не оторвать !!! Красивая, купальник супер "Пятница" плывет к своему Робинзона … Невероятная красота, очень красивое море Огонь Девушка с веслом Шикарная Настя, красавица Хороший купальник Бомба Сексе фигурка Яркая девочка Напомним, ранее Настя Каменских нарвалась на критику из-за провокационные фото в купальнике на яхте.