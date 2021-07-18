В Киеве разрешили движение большегрузного автотранспорта. Его сегодня ограничивали в связи с жарой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева. "Движение восстановлено", — говорится в сообщении. Отметим, что сегодня с 10.00 в столице было ограничено движение большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за жары. Запрет касался всех подъездов к Киеву. Ранее правоохранители сообщали, что движение будет восстановлено сегодня ориентировочно в 20:00. Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области.