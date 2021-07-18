Телескоп Hubble после поломки возвращают к научной работе. Команде удалось дистанционно определить причину неисправности и перевести инструменты телескопа на работу от резервного компьютера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA. Инструменты космического телескопа Hubble возвращены в рабочее состояние, и теперь сбор научных данных будет восстановлен. Это будут первые научные данные, собранные после того, как 13 июня в компьютере телескопа возникла проблема, по которой инструменты были переведены в безопасную конфигурацию. "Хаббл" — это икона, дает нам уже 31 год невероятное представление о космосе ", — сказал администратор NASA Билл Нельсон. Агентство ожидает, что Hubble прослужит еще много лет и "продолжит проводить новаторские наблюдения, работая совместно с другими космическими обсерваториями". Ранее мы сообщали, что NASA восстановило работу телескопа Hubble. Также NASA готовилось к спасению Hubble, назвав возможную причину поломки телескопа.