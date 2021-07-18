В субботу, 17 июля в результате падения деревьев в с. Гавриловна и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован. Трагедия произошла около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. "Подразделениями ДСНС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. Техники ДСНС", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, по состоянию на 7 часов 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская — 53, Житомирская — 35 и Черниговская — 13). Напомним, в субботу, 17 июля на столичный регион обрушилась гроза. Дождь затопил улицы Киева, а с шквальный ветер ломал деревья и сносил легкие конструкции. По прогнозу синоптиков, 18 июля грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.