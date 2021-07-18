Покупка подержанного автомобиля в Украине очень популярна. Такая машина стоит дешевле, можно подобрать какую — либо марку на вкус и, если это первое авто — есть смысл брать недорогую модель. Однако такая покупка связана с определенными рисками и некоторые проблемы могут влететь новому хозяину "в копеечку" в будущем. Что нужно знать при покупке б / у автомобиля, рассказали эксперты в материале GQ. Возраст авто и пробег Самый оптимальный возраст для подержанной машины — 3-4 года, Пробег — от 30 до 40 000 километров. Машина в таком состоянии стоит в два раза дешевле новой, но особых капиталовложений не требует. Более старый автомобиль и с большим пробегом может быть более изношен, а это повлечет замену деталей. состояние авто Узнайте историю автомобиля — как его эксплуатировали, как проходили техническое обслуживание. Иногда пятилетняя машина может быть как новая по состоянию, а машина, которой всего два года, эксплуатировалась ежедневно и беспощадно. Спрашивайте обо всем — замена масла, когда и как меняли шины на зимние и летние, где была куплена, сколько было владельцев к вам, были аварии. Выясните нюансы по документам — нет там проблем с правом собственности. изучите рынок Перед покупкой сравните цены, узнайте характеристики выбранных моделей, поинтересуйтесь, сколько стоят запчасти, какие отзывы у водителей и говорят о выбранных модели специалисты на СТО. Также следует четко понимать, для чего вам нужна машина, куда и с кем вы будете на ней ездить. запаситесь бюджетом На подержанный автомобиль выделите бюджет чуть больше, поскольку одна и та же модель может стоить у разных продавцов по-разному. Обязательно отложите сумму на то, чтобы переоформить машину, все документы на нее, провести техобслуживание и заменить при необходимости некоторые детали. Тест-драйв Перед оформлением покупки проведите обязательно тест-драйв. Некоторые проблемы не видно невооруженным взглядом и их могут не найти даже на СТО. А вот маневровнисть, как машина идет по разным дорогам, как она паркуется — все это можно проверить только при тестовой поездке. Обзор на СТО Этот пункт выполняйте обязательно. Без осмотра авто специалистами, которые должны быть сторонними и не иметь контакта с продавцом, покупать машину нельзя. Будьте готовы остаться без покупки Не спешите покупать машину, которая вам понравилась, но по каким-то параметрам не подходит. Или вы нашли неплохой вариант, но она дороже. Сдержите эмоции и не торопитесь. Напомним, ранее мы писали о том, как быстро охладить автомобиль без кондиционера. А также рассказывали о том, как не попасть на крючок автомобильных мошенников.