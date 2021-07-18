По уточненной информации, за сутки 17 июля 2021 в Украине зафиксировано 299 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это почти в два раза меньше, чем за 16 июля (591). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным МОЗ, за сутки выздоровела 241 человек. Всего госпитализированы 382 человека; летальных исходов — 8. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), м. Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях. За сутки протестировано: методом ПЦР — 13429 человек, методом ИФА — 3158 человек, экспресс-тестами — 9495 человек. За все время пандемии в Украине: заболело — 2244495 человек; выздоровели — 2181198 человек; летальных исходов — 52 726; проведения ПЦР-тестов — 11151481. Как сообщало РБК-Украина, в конце мая 2021 43% опрошенных украинский заявили, что не намерены делать прививки от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%. Напомним, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в начале мая 2021 половина опрошенных украинский (47%) скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть (32%) наоборот больше боятся заболевания, чем финансовые трудности.