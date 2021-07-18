Два спортсмена в Олимпийской деревне Токио получили положительный результат на COVID-19. Организаторы подтвердили новые случаи всего в воскресенье, за несколько дней до начала Игр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. В настоящее время в селе подтверждены три случая заболевания. Первый случай был зарегистрирован в субботу после того, как человек, который не является спортсменом, дала положительный результат. Организаторы сообщили, что в воскресенье за пределами Олимпийской деревни у третьего спортсмена был положительный результат. Имена и национальности не разглашаются. Олимпийские игры в Токио 2020 начнутся в пятницу, 23 июля, но растет беспокойство по поводу опасности распространения COVID, поскольку сейчас с играми связано 55 подтвержденных случаев заболевания, включая официальных лиц и подрядчиков. По данным Томаса Баха, президента Международного олимпийского комитета (МОК), по состоянию на пятницу в Японии приехало более 15 000 олимпийцев. В Олимпийской деревне, состоящий из 21 жилого дома, разместится около 11 000 спортсменов. Бах признал критику по проведению Олимпийских игр во время пандемии, но также защитил приняты превентивные меры. "Мы хорошо осведомлены о скептицизм некоторых людей здесь, в Японии", — сказал он на пресс-конференции в субботу. — Я обращаюсь к японцам с призывом приветствовать спортсменов на их соревнованиях ". В этом месяце организаторы объявили, что на площадках в Токио не будет зрителей за чрезвычайной ситуации в связи с коронавируса в городе — беспрецедентный шаг, по словам представителя МОК. Олимпийская деревня оборудовано центрами тестирования и здоровья COVID с указателями, напоминающие жителям о необходимости надевать маски для лица и находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Спортсмены будут отслеживаться и проверяться на COVID ежедневно; в случае положительного результата теста они будут переведены в изолятор за пределами Олимпийской деревни и не смогут участвовать в соревнованиях. Напомним, первый случай заражения коронавируса обнаружили 16 июля в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест на COVID — 19 сдал иностранец из состава организаторов Игр.