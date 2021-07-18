Лолита Милявская впервые призналась, что в ее единственной дочери Евы есть проблемы со здоровьем. В 21-летней девушки синдром Аспергера — нарушение психического развития. Об этом она рассказала в передаче "ДНК-шоу", которую она ведет. Певица отметила, что заболевание дочери связано с недоношенностью. Также она призналась, что не из тех людей, которые хотели детей. "Что касается Евы, то у нас есть проблемы … Они через недоношенность. Это не аутизм, это называется синдром Аспергера. Его поставили недавно", — заявила певица. Она также объяснила, как данное заболевание проявляется в дочери. "Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то крутить в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать", — поделилась Лолита. Отметим, что при синдроме Аспергера у человека появляются серьезные трудности в социальном взаимодействии. Также он характеризуется ограниченными, стереотипными повторяющимися занятиями. Кроме того, у людей с таким синдромом выражена неуклюжесть. От детского аутизма он отличается прежде всего тем, что языковые и когнитивные способности в целом сохраняются.

Лолита Милявская рассказала о болезни дочери Евы (видео: YouTube) Напомним, появились новости о здоровье Анастасии Заворотнюк. Актриса сама не передвигается. Ранее подруга МакSим рассказала, что певица в критическом состоянии.