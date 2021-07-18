Какую функцию выполняет обувь? Защищает наши ножки от рельефа и согревает в холодную погоду, а также служит стильным элементом образа. Однако обувь еще и справляется с такой задачей, как моделирование фигуры. Стилист Ольга Чистова поделилась в Instagram полезными хитростями, которые помогут вам смоделировать фигуру в нужную сторону, подобрав правильную обувь. О том, что каблуки могут добавить роста — все в курсе. Но визуально удлинить ноги невысоким девушкам — задача несколько иная. С этим справится и обувь на плоском ходу, главное, чтобы оно было светлых, пастельных оттенков. Выбирайте классический острый носик и модели без контрастных ремешков. V-образные вырезы, будь то балетки или Мюли, тоже визуально вытягивают ножки. Если есть такая особенность, как широкая лодыжка, то избегаем любых акцентов в этой зоне (ремешки, детали, контрастные цвета и т.д.). Обувь на плоском ходу с тонкой подошвой тоже лучше исключить. Девушкам с широкими бедрами лучше выбирать устойчивый каблук. Обувь на плоском ходу на тонкой подошве будет не лучшим вариантом, в этом случае есть риск сделать низ приземистым. Имея узкие бедра, отдавайте предпочтение утонченному обуви на тонком каблуке (рюмочка, шпилька). Обувь с тонкой подошвой на плоском ходу в данном случае тоже подойдет. Если нужно визуально укоротить стопу, то выбираем классические туфли, балетки или Мюли с тупым и закругленным мыском, но с глубоким вырезом, до начала пальчиков.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe) Напомним, ранее дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить.