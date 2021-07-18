Маринованные огурцы с кетчупом чили — это закуска, полюбившейся многим, поскольку она способна "взорвать" ваши вкусовые рецепторы. Предлагаем вам приготовить хрустящие огурчики по классическому рецептором, чтобы побаловать себя и гостей зимой. Для того чтобы огурцы получились хрустящими, они должны быть упругими и свежими — лучшее из грядки. Но в любом случае овощи лучше замочить на час в холодной воде перед маринованием. Если только сорвали с грядки — достаточно 20-30 минут. Ингредиенты для огурцов с кетчупом (на пять литровых банок): Огурцы — 3-3,5 кг Кетчуп чили — 1 упаковка (270 г) Уксус 9% — 1 стакан Сахар — 1 стакан соль — 2 ст. л Вода (фильтрованная или бутилированная) — 1,5 л Лавровый лист Острый перец черный и душистый перец горошком, чеснок — по вкусу 1. Тщательно вымойте банки с пищевой содой. 2. Свежие огурцы промойте, срежьте c них плодоножки. 3. Воду вскипятите, добавьте в нее кетчуп, сахар, соль, перемешайте. Влейте уксус. Полученный маринад прокипятите в течение пяти минут. 4. Банки и крышки простерилизуйте над паром или в микроволновке (только банки). 5. Чеснок нарежьте тонкими пластинами, а перец — кружками. 6. Положите в чистые банки специи (душистый и черный перец, чеснок, лавровый лист). Острый перец кладите по желанию. 7. Далее в подготовленную посуду плотно уложите огурцы, тщательно их утрамбуйте и залейте маринадом. 8. Прикройте банки крышками и поставьте их стерилизовать в кастрюлю с теплой водой. Литровые емкости стерилизуют в течение десяти минут. 9. Достаньте банки, закройте их крышками, переверните и оставьте так при комнатной температуре до полного остывания. Ранее мы писали, что кулинар раскрыл секрет варенье из черешни, добавив в ягоды особый ингредиент.