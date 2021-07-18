Лето-отличное время, чтобы делать заготовки на зиму. Одним из популярных продуктов, который используют для зимних запасов — помидоры. Маринованные помидоры отлично зимой подходят как для приготовления блюд, так и в качестве закуски. Самый простой и легкий рецепт маринованных помидоров — читайте в нашем материале ниже. Вам понадобится: помидоры — 450-500 г Лук репчатый — ¼ Чеснок — 2 зубчика Свежий укроп — 2-3 веточки Черный перец горошком — 5-6 шт. Соль 1/2 столовой ложки лавровый лист — 1-2 шт. Сахар — 1,5 ст. ложки уксус — 20 мл (9%) Вода — 500 млСпосиб приготовления: Помидоры нужно тщательно помыть в проточной воде. Для закрутки выбирайте овощи средних и небольших размеров, для этого рецепта подойдут даже черри. Лук и чеснок чистим, лук нарезаем кольцами. Чеснок можно порезать или использовать целыми зубчиками. Укроп моем и подсушиваем. Его можно порезать или порвать руками. Банки стерилизуем, крышки опускаем в кипящую воду на несколько минут. Воду для маринада доводим до кипения. На дно банки кладем: лук, перец горошком, лавровый лист, чеснок и укроп. Затем наполняем банка помидорами и заливаем кипятком. Чистыми крышками накрываем, но закручиваем не сразу — даем постоять 20 минут. Воду из банок сливаем снова в кастрюлю, добавляем сахар, соль и доводим до кипения. Затем доливаем уксус, перемешиваем и снова заливаем маринад в банки. После этого — закатываем крышки или плотно закрываем. Банки нужно перевернуть вверх дном и накрыть одеялом или пледом. Когда банки полностью остынут — переносим их в кладовку или подвал, в любое темное и прохладное место. Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко дал безумно вкусный рецепт запеканки из кабачков. А также рассказывали о том, как приготовить охладительные коктейли, которые спасут от жары.