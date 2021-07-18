Ксения Мишина днях огорчила поклонников — она объявила об окончательном разрыве с избранником Александром Эллерт, а также закрыла комментарии под постом с печальной вестью в соцсети. Примечательно, но и автор "Квартала 95", и актриса зарааз станут в Крыму, откуда родом звезд "Крепостной" и где живут ее родители, но отдыхают молодые люди теперь порознь. Судя по Instagram Ксении и Александра, они решили провести время на крымском побережье с пользой. Кроме того, вместе с Эллерт также отдыхают и его родители. Автор "Квартала 95" устроил им морскую прогулку. Также Эллерт отправился на смотровую Экскурсия и посмотрел достопримечательности Ялты (в частности, знаменитое Ласточкино гнездо), Воронцовский парк и дворец, храм Воскресения Христова в Форосе, а ткже поднялся на Ай-Петри. "Немного кружится голова", — рассказал о своих ощущениях Саша.

Александр посмотрел достопримечательности Крыма В это время Ксения релаксирует с подругами. Она надела слит черный купальник известного бренда и отправилась на пляж. Вместе с собой взяла сыночка Платона, отдыхает задышит вместе с мамой.

Александр устроил родителям Морком экстрим "Познание и осознание себя в кругу других женщин. Терапия. Встреча. Встреча с собой. Со своей женской сути", — подписала фото с близкими людьми актриса.

Ксения отдыхает в компании подруг К слову, часть поклонников пары не верит в их разрыв — они надеются, что Ксения и Александр найдут общий язык. Некоторые и вовсе заподозрили, что актриса и шоумен расписались, но держат это в тайне и интригуют общественность, привлекая внимание громкими заявлениями. Примечательно, что ранее актриса и автор "Квартала 95" набили на ногах парные тату в знак своей любви.