Вакцинация от коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Сдавать кровь можно даже на следующий день после получения COVID-прививки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. "Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины против COVID-19, не является противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждает врач при осмотре и анализ крови перед донацией, ей можно стать донором крови ", — пояснили в Минздраве. Как говорят в министерстве, по данным американского Красного Креста, сдавать кровь могут люди, привитые всеми неживыми вакцинами. Донором могут быть привиты следующими вакцинами: CoronaVac; AstraZeneca; Janssen; Moderna; Pfizer.