На вершине Говерлы были найдены записки, оставленные детьми в 1970-х годах. Школьники, покорили высшую точку украинских Карпат, написали свои фамилии на бумажке и положили его в бутылку. Об интересной находке написал в Facebook Тарас Краженко. "11 июля 2021 на вершине Говерлы было найдено изюминку. Бутылку с двумя записками. Давайте попробуем найти участников событий 50-летней давности", — отметил мужчина. Интересно, что в бутылке оказалось записки, датированные разными временами. На одном клочке стоит дата 4 июня 1971, на втором — 21 мая 1972. "В период последних летних каникул сюда сошли (далее — список фамилий. — Ред.)", — говорится в письме. "Здесь были ученики 10 класса средней школы 131 (список фамилий. — Ред.)", — сообщает второе письмо.

Фото: На Говерле нашли интересные записки (facebook.com/taras.krazhenko) Впоследствии в комментариях нашлись люди, которые были причастны к написанию этого послания. Так, жительница Латвии рассказала, что это она с одноклассниками пятьдесят лет назад оставила записку. Также выяснилось, что дети, которые спрятали эту бутылку, в 1970-х жили в секретном военном городке на окраине Делятина. "Это московская школа №131. А находилась она, внимание, по адресу г.. Ивано-Франковск, 16, ул. Авиационная. По факту — секретный военный городок на окраине Делятина. Теперь Делятинского ООШ №3. Первым в списке мой дядя Григорьев А. ", — написал племянник мужа, чья фамилия указана в записке. Ранее мы писали, что в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта. Появилось фото сенсационной находки. Также сообщалось, что археологи раскопали артефакт Древнего Рима с таинственным посланием потомкам.