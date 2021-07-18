Сотрудники Национальной гвардии и полицейские приступили к совместной охраны на улицах Одессы. В город прибыли правоохранители из разных подразделений и уголков Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД. Как отмечается в сообщении, профилактическая отработка по противодействию уличным уголовным правонарушением проводится в два этапа. После первого — подготовительного, правоохранители приступили к практической стабилизации криминогенной обстановки. После обмена опытом и тщательной подготовки патрули отправились защищать покой одесситов и гостей города. В частности, 17 июля правоохранители Одесской области совместно с миграционной службой отрабатывали прилегающую территорию известной части города для отдыха и развлечений — Аркадий. Они непосредственно проявляли граждан-иностранцев и проверяли наличие документов, удостоверяющих их личность. "Всех лиц, находящихся в стране нелегально, были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств их пересечения границы и пребывания на территории нашего государства", — говорится в сообщении. Напомним, по данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в мае 2021 баланс доверия Украинской во все правоохранительные органы остается отрицательным. Это же касается руководителей этих структур. За последний год выросла недоверие к Национальной полиции (с 25% до -31%). Несколько улучшилось этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%)