В Сумской области сегодня ночью трое неизвестных напали на пограничников, забрав табельное оружие. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводится расследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статьям 262 и 345 УК Украины, то есть присвоение огнестрельного оружия и насилие в отношении работника правоохранительного органа. "Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет", — добавили в пограничной службе. Напомним, в результате нападения на границе в Сумской области двум пограничникам нанесли телесные повреждения. Похищенное оружие удалось вернуть, но нападавших еще ищут.