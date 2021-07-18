Должны быть в уходе тканевые маски? Как они действуют на кожу и можно сделать их самостоятельно? На эти вопросы в Instagram ответила косметолог Яна Смирнова. Эксперт считает, что это не обязательно. Но тем не менее это интересный вид масок. Кто не в курсе, это плотная салфетка из ткани / целлюлозы / гидрогеля, пропитанная активным составом. Удобство. Это основная причина их популярности. Маска сразу готова к использованию. Как правило, пропитки прозрачное, значит маску можно делать в любом месте, после просто снять салфетку. Можно не смывать, так что подходит и для походных условий. Такие маски обычно пропитываются безмасляными сыворотками. Они не перегружают кожу, не забивают поры, нравятся комбинированной и жирной коже.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) За счет ткани / гидрогеля создается эффект компресса и быстро повышается уровень увлажненности рогового слоя. Теоретически в такой маске должно быть меньше балластных компонентов, так как текстуру обеспечивает сама салфетка. Можно сделать самостоятельно. Можно купить прессованную таблетку и пропитать ее гидролатом / гелем алоэ / тоником / зеленым чаем. В большинстве тканевых масок состав прост. Вода, гликоли, глицерин, чаще всего спирт, отдушка, консерванты и в лучшем случае какой-нибудь актив. Как правило, гиалуроновая кислота или 1-2 экстракта. Абсолютное большинство тканевых масок направлены на увлажнение и быстрое улучшение внешнего вида кожи. Напомним, что ранее победительница Холостяка 11 Анна Богдан рассказала о своей схему ухода за кожей.