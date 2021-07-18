Леся Никитюк -володарка модельных параметров, которые с гордостью демонстрирует. Но так было не всегда- когда ведущая комплексовала из-за высокого роста. Сейчас же она пишается своими стройными подтянутыми формами и со данным, а бесконечные ноги любит подчеркивать кокетливым мини, которое позволяет поклонникам любоваться ее достоинствами. Ради нового фотосета в instagram Леди Ле выбрала ультракороткую платье пурпурного оттенка, а на одном из кадров компании ей составил … Владимир Дантес. Леся позирует в ультрамини по фигуре с открытой линией декольте и оригинальной деталью оформления — плечиками с длинной бахромой. Она доверишла образ черными туфлями с декором на шпильке. На одном из кадров у ног Леси расположился Владимир Данес. Он занял ведущую, а она положила ему руку на плечо. "Ну, здесь все логично … горячий цех, горячая ведущая. Парень подкатил", — прокомментировала снимки в необычном месте и в неожиданной компании телезвезда.

Леся с Владимиром Дантесом озадачили сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Похоже, жена артиста Надя Дорофеева ничуть не приревновала мужа к ведущей, ведь поставила кадра лайк. Также образ Леди Ле оценила Ольга Сумская. "Богиня", — написала она комплимент. В комментариях подписчики Леси назвали ее новым ревизором и посоветовали остерегаться реакции жены Дантеса. Вааау! Это мега стильно Леся, бегите, Надя все видит Сексуальная красотка Шик и блеск Круто! Вы — невероятная Просто красавица Все падают у твоих ног Леди Вамп А Надя не будет ревновать? Советую прятаться, Надя около Напомним, что ранее Леся раззадорила сеть фото в крошечном бикини.