По состоянию на 7:00 утра, 18 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. "С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", — говорится в сообщении. За прошедшие сутки, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другой — удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". Напомним, российские оккупанты в Донбассе не скрывают, что обстреливают позиции украинских военных. Это подтвердили в ОБСЕ. Ранее сообщалось, что россияне взимают тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили 3 танка, а на линии отвода вооружение — установку "Град".