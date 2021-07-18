Около трехсот рейсов в аэропорту Лиссабона были отменены из-за забастовки рабочих. 18 июля планируется продолжение протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTP.

Представитель профсоюза техников аэропортов, объявивший забастовку, сообщил, что около 100% рабочих приняли участие в забастовке в самом загруженном аэропорту страны в Лиссабоне.

Забастовка имел огромное влияние на португальский авиакомпанию TAP, но не коснулся недорогих компаний.

Работники наземных сил требуют, чтобы компания, которая находится в серьезных финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса, выплатила заработную плату без каких-либо задержек, а также выдала отпускные в этом году.

Забастовка в основном влияет на работу аэропорта Лиссабона и мало влияет на остальные 9 португальских аэропортов.

"Мы снова ожидаем завтра труда и постепенного возвращения к нормальной жизни в понедельник", — сказал исполнительный директор аэропорта Тьерри Лигонньер журналистам. Напомним, что Лиссабон незаконно передал посольствам данные организаторов более 50 протестов. Также оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку.