Папа Франциск впервые появился на публике с тех пор, как вернулся в Ватикан после 11-дневного пребывания в больнице. Понтифик сказал своим сторонникам, что им следует сделать перерыв и отвлечься от стрессов современной жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. "Давайте прекратим безумную беготню, продиктованную нашим повесткой дня. Давайте научимся делать перерыв, отключать мобильный телефон", — сказал Франциск в своем еженедельном обращении с окна с видом на площадь Святого Петра. 84-летнему отцу удалили часть толстой кишки в ходе операции 4 июля. Впервые за время своего восьмилетнего папства Франциск столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем. В среду он вернулся в Ватикан, где ему понадобилась помощь помощников, чтобы выбраться из машины. В воскресенье он выглядел хорошо, говорил относительно чистым голосом, хотя и не таким сильным, как в госпитализации. Он не упомянул о своем пребывании в больнице. Сотни людей собрались на площади и приветствовали его появление в открытом окне. Как это часто бывает, в конце своего выступления папа вспомнил некоторые события, которые стали главными в мировых заголовках. Он призвал положить конец недавним общественным беспорядкам в Южной Африке и призвал к миру и диалогу на Кубе после беспрецедентных протестов, потрясших управляемую коммунистами страну. "Я также близок к дорогим людей Кубы в эти тяжелые времена, в частности к семьям, которые особенно страдают", — сказал Франциск. Он также упомянул катастрофические наводнения, которые произошли в последние дни в Германии, Бельгии и Нидерландах, в результате которых погибли более 180 человек.