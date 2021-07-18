Пограничники в ночь на 17 июля задержали в Закарпатской области третью группу нелегалов из Алжира. За минувшие сутки было прекращено еще две попытки мигрантов пересечь границу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ). Отмечается, что узнав о возможной попытке нарушения границы нелегальными мигрантами пограничники организовали засаду. В ночь на 17 июля один из нарядов на окраине села Каменица Ужгородского района остановил легковой автомобиль службы такси, которым управлял 20-летний житель Закарпатской области. В автомобиле находились трое иностранцев. Один из них имел при себе паспорт гражданина Алжира, двое не имели документов, однако также назвались алжирцами. Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Решается вопрос об их привлечении к ответственности за попытку незаконного пересечения границы, а водителя — за незаконную перевозку иностранцев. В ГНСУ отметили, что за минувшие сутки в рамках операции "Карпаты" в Закарпатской области задержали две группы нелегалов из Алжира. Они привлечены к административной ответственности. Каждый из них должен заплатить штраф в размере 5,1 тысячи гривен.