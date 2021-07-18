Индекс потребительских настроений в Украине в черни 2021 составил 72,9 п., Что на 1,6 п. Выше чем в мае. Незначительный рост индикатора вызванный улучшением ожиданий относительно развития экономики в течение ближайшего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens. В июне 2021 индекс текущего положения вырос и составляет 68,0, что на 3,2 п. Выше показателя мая. Индекс экономических ожиданий в июне составляет 76,2, что на 0,6 п. Выше от этого индекса в мае. Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 5,3 п. И составляет 138,7. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,1 п. И составляет 188,1. Ожидания украинский относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 8,2 п. И составляет 128,0. "В июне 2021 три индекса заметно превысили средний уровень за последние 12 месяцев: текущего личного материального положения, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки. Несмотря на рост в течение 2021, эти индексы до сих пор не вернулись на средний" доковидний уровень " (период с июня 2019 по февраль 2020 года) "- комментируют аналитики Info Sapiens. Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "достаточно плохой". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% ˗ как "не плохую и не хорошую".