18 июля 2021 в православной церкви почитают память византийского монаха Афанасия Афонского. В народе праздник называется Афанасьев день и имеет свои особые традиции, в частности, в этот день принято наблюдать за Луной. Что можно и нельзя делать в этот праздник, важны традиции приметы и у кого сегодня именины — читайте ниже в нашем материале. Важные традиции 18 июля В народе верили, что ближе к ночи нужно смотреть в месяц, по которой предусматривали урожай и погоду. Например, "играет" месяц (быстро перемещается, прячется за облака) будет хороший урожай. Этот день считается «мужским», поэтому с наступлением темноты мужчины старшего поколения выводили молодых собирать мужские силы. О них просили у Луны, который, верили, мог дарить здоровье и благополучие. На растущее ночное светило читали заговоры на привлечение любви и денег, а на убывающий месяц снимали порчу и очищали организм. Если же в этот день Луна полный, можно проводить ритуалы для исполнения желаний. Как провести праздник В этот день принято выпекать булочки, пряники, печенья в форме полумесяца. Добавьте в выпечку мед, мак, орехи, сливочное масло. А готовую сдобу следует посыпать цукатами, полить вареньем, сиропом. Считалось, чем больше сдобы в выпечке, чем она сытнее, тем удачнее будет ваша семейная жизнь. Пресную выпечку есть нельзя, иначе и жизнь будет голодным. Вечер проведите с семьей, сходите в гости к родственникам или пригласите их к себе. Приметы Афанасьевым дня на небе много звезд — к ясной погоде. Месяц в небе видно — к богатому урожаю. Новолуние ярко светит — осень будет сухая и теплая. Облачно и много звезд — жди ненастья. Месяц яркий и большой — будет солнечно, маленький и бледный — дожди затянутся надовго.Що нельзя делать 18 июля Обсуждать и осуждать кого-либо, сплетничать, а также делиться секретами, а также делиться с кем-либо планами на будущее. Сидеть дома в одиночку. Лучше запастись хорошим настроением и отправиться в гости к родственникам. Работать с острыми предметами. Если это необходимо, то нужно строго соблюдать технику безопасности. Считается, что рана, полученная в этот день, будет долго заживать. Именины 18 июля отмечают: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон. Ранее мы писали о календаре праздников и выходных дней на август.