Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заразился коронавируса. По его словам, благодаря сделанному прививке от COVID-19 заболевание протекает в легкой форме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британского Минздраве. "Сегодня утром (17 июля — ред.) Я получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста", — написал он в своем Twitter. По его словам, ранее он привился от коронавируса, и поэтому заболевание протекает в легкой форме. "У меня были уколы, и поэтому симптомы легкие", — добавил министр. Джавид объяснил, что сделать тест на коронавирус он решил после того, как почувствовал легкое недомогание. Сейчас глава Минздрава с семьей изолировался дома и ждет результатов повторного теста. Он призвал тех, кто еще не сделал прививку, "делать ее как можно скорее". Напомним, власти Великобритании ужесточили правила въезда даже для вакцинированных людей из "Бета" -штаму коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке.