Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии. Он оставил записку, в которой написал, что не планирует возвращаться домой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. 20-летний тяжеловес оставил записку в своем номере. Спортсмен объяснил решение исчезнуть тяжелой жизнью в Уганде. Также стало известно, что Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд. Он отправился в сторону Нагое. Тяжеловес из Уганды, уже находясь в Японии, пропустил квалификацию и был вычеркнут из числа участников Олимпийских игр. 20 июля он должен был вернуться домой. Японская полиция продолжает поиски пропавшего спортсмена. Напомним, что в Токио исчез Олимпиец из Уганды. Ему хотели сделать тест на COVID. Также украинский участник Олимпиады в Токио отправили на самоизоляцию.