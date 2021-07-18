Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала в Мариуполь голову военного ведомства России Сергея Шойгу для вручения подозрения по уголовному делу в отношении руководства незаконными вооруженными формированиями. Он должен явиться к следователю Тараса Бутенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ. Согласно сообщению, Шойгу вызван на 9 утра в среду, 20 июля. Он должен прибыть в следственный отдел 2 управления (с дислокацией в г.. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской области по адресу: Донецкая область, г. Мариуполь, ул. Морских десантников, 20. Шойгу планируют вручить письменное подозрение по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 УК Украины. Напомним, в части пятой ст. 260 УК говорится о руководстве не предусмотренных законами Украины военизированными формированиями, их финансирование, снабжение им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники, которая привела к гибели людей. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.