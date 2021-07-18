Министры стран группы ОПЕК + (Организация стран экспортеров нефти и другие страны включая Россию) на встрече 18 июля пришли к соглашению по добыче. Начиная с августа 2021 ограничения будут сокращаться на 0400000 баррелей в сутки ежемесячно к постепенной отмене корректировки добычи в 5800000 баррелей в сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК. Кроме того, соглашение об ограничении добычи продлен с апреля по декабрь 2022 года. Согласно решению база отсчета снижение добычи нефти с мая 2022 будет повышена Саудовской Аравии с 11 до 11500000 б / с, для России — с 11 до 11500000 б / с, для ОАЭ — с 3,2 до 3 , 5 млн б / с, для Ирака — с 4,65 до 4800000 б / с, для Кувейта — с 2,8 до 2960000 б / с. ОПЕК + в прошлом году согласовала рекордное сокращение добычи почти на 10000000 баррелей в сутки на фоне спада спроса, вызванного пандемией, и постепенно снизила их до примерно 5,8 миллиона баррелей в сутки. Группа планировала смягчить снижение еще на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь 2021, поскольку цены на нефть поднялись до максимумов. Ранее в этом месяце попытка группы, в которую входят страны ОПЕК и Россия, согласовать новую политику добычи не удалась из-за разногласий между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Хотя и Эр-Рияд, и ОАЭ поддерживали немедленное увеличение объемов производства, ОАЭ возражали против идеи Саудовской Аравии о продлении общего пакта об управлении поставками по декабрь 2022 года в сравнении с текущим планом по прекращению его действия в апреле 2022 года.