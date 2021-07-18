Погода в Украине зимой будет с сильными пороге в начале и в конце, а в феврале нас ждет много снега, возможны даже бураны. Такой строгий прогноз на зиму 2021-2022 дал народный синоптик Леонид Горбань. Об этом пишет Сегодня. Синоптик говорит, что подробные расчеты возможны только через несколько месяцев, но в общих чертах — предстоящая зима будет холодной. "Декабрь вижу строгим и холодным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", — прогнозирует Горбань. Январь, по его мнению, начнется с потепления. Но до Старого Нового года (14 января) придут морозы, которые задержатся до Крещения, 19-го числа. Затем придет потепление. Далее нас ждет суровый февраль. "Особенно сильные морозы — во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможные снежные бураны", — говорит синоптик. Что будет осенью 2020 Леонид Горбань считает, что первая треть сентября будут теплой, а затем похолодает, но ближе к концу будет сентябрьское "бабье лето". Октябрь будет холодным и сухим, но с длительным бабьим летом, а в конце месяца ожидаются сильные дожди и даже ночные морозы. Холодно будет и в ноябре. Кроме того синоптик прогнозирует ранний снег. Ранее мы писали, что такое метеозависимость, у кого она проявляется и как можно преодолеть нездоровую реакцию организма на перепады погоды.