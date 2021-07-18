На Азовском море продолжается атака медуз, от которых страдают отдыхающие. Так, в Кирилловке тело девочки после купания покрылось красными пятнами — это ожоги, которые остались после контакта с корнерот. Что говорят специалисты об атаке медуз, когда море станет чище и что делать, если пострадали — читайте ниже в нашем материале. Вода напоминает желеобразную массу Как сообщает сайт "РИА-Мелитополь", девочка купалась в море на пляже Кирилловки, после чего взрослые увидели сильную аллергическую реакцию на ее теле. "Девочка играла в воде, а когда вышла, родные увидели на ее теле красные пятна. Хотя медуз рядом в воде не было, грешат все-таки на них", — говорится в сообщении. Чтобы помочь ребенку испытали много разных средств, но аллергическую реакцию удалось убрать не сразу.

Фото: в Кирилловке девочку ужалила медуза (ria-m.tv) Отдыхающие продолжают жаловаться, что вода на курортах Азовского моря скорее напоминает желеобразную массу. Откуда в Азовском море берутся корнероты и когда они "уйдут" Эксперты говорят, что этот тип медуз сюда приносит течение из Черного моря. Дело в том, что из-за засухи в реки Кубань и Дон почти не поступает дождевая вода, поэтому в Азовском море, куда они впадают, снижение солености. Вместе с тем соленая вода заходит в Азовское из Черного моря и приносит с собой медуз. "Несколько лет назад уровень солености Азовского моря составил 8,5-9 промилле, а сейчас вырос в полтора раза — до 16 Это одна из причин увеличения численности черноморских обитателей на Приазовье", — объясняют специалисты. Такое явление временное — после ближайшего шторма медуз унесет подальше от берега. Что делать, если ужалила медуза Хотя ожог от корнерота не смертелен, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги. Врачи советуют в случае контакта с животным принять антигистаминный препарат. Врачи советуют промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной — нельзя), а также попробовать удалить частицы жгучих нитей медузы. Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5% -м уксусом. Ранее сообщалось, что медуз заметили на пляже в Киеве. Специалисты объяснили, опасно ли это.