Тина Кароль не оставляет поклонников без новостей и регулярно балует их свежим контентом в соцсети. Недавно она объявила о старте нового проекта для поддержки молодых исполнителей, а теперь будоражит воображение поклонников нежным летним образом, покоривший сердца ее фанов. На личной странице в instagram она показала новый фотосет со своим участием. Тина выбрала для съемки трикотажный удобный и одновременно соблазнительный комплект от бренда Basemnt Basics — нежно-салатовый топ на пуговицах (несколько верхних певица расстегнула, что придало образу особую пикантность) и стильные брюки. Она дополнила образ изящными босоножками цвета морской волны из общей коллекции с украинским брендом Kachorovska и пестрой шелковой платком-банданой из собственной коллекции в колаборции с брендом D. OLYA. Легкий макияж с шиммернимы блестящими тенями и пышная копна пшеничных локонов завершили нежный лук звезды.

Тина показала нежный и соблазнительный новый образ (фото: instagram.com/tina_karol) В подписи артистка пожелала поклонникам отличного дня, а они в ответ осыпали ее комплиментами. Какая красивая Кошечка такая здесь бомбезно Прекрасная Боже, идеальная женщина Великолепная Нереальная Очарование Как ярко, круто. Нравится Такая сильно красивая Вот складывается впечатление, что Вы, Тина, безупречна! Напомним, что ранее Тина Кароль устроила спортиного фотосет в удобном мини и объемном топе.