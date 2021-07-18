Тяга к еде — это сильное желание к определенной пище. Оно может казаться нам неконтролируемым, и человеку кажется, что она не сможет утолить свой голод, пока не поест. Каждый человек испытывает тягу к еде по-разному, но обычно она временная и чаще может быть выражена в более вредных продуктов с высоким содержанием сахара, соли и нездоровых жиров. Диетолог Ольга Безуглая предложила в Instagram действенные споосбы уменьшить эту потребность. 1. Добавьте белок и клетчатку в свой рацион. Продукты, богатые белком и клетчаткой, дают хорошее ощущение сытости, требуют больше времени для переваривания, и могут снизить тягу пищи благодаря физиологии пищеварения. 2. Пейте воду. Вода в течение дня и особенно перед едой может помочь вам уменьшить аппетит. Довольно часто, мы можем путать жажду с голодом, когда наше тело практически обезвожен, поэтому, если вы чувствуете голод между приемами пищи, достаточно стакана воды.

Иллюстративное фото (pexels.com) 3. Всегда завтракайте. Независимо от того, насколько вы любите или не любите, нужно постараться сформировать привычку завтракать. Пропуск завтрака может влиять на показатели метаболизма, углеводного обмена и Вашу приверженность поесть в течение дня и выбор продуктов для этого. Это часто приводит к нездоровому выбору пищи. Завтрак, богатый клетчаткой и белком, поможет контролировать уровень сахара в крови и предотвращать желание съесть в течение дня. 4. Здоровый сон. Лишение сна имеет много негативных воздействий на организм, включая увеличение гормонов голода, которые заставляют вас желать перекусить в течение дня. Каждый час бодрствования после полуночи приводит к неосознанного увеличение потребления на 150-200 ккал на следующий день. Недостаточный сон вызывает повышение уровня горелину и может также сделать вас более устойчивыми к инсулину. В то же время гормон лептин, который выделяется жировыми клетками, и который подавляет аппетит, сильно зависит от количества сна.

Иллюстративное фото (pexels.com) 5. Практикуйте разнообразие в еде. В ряде научных исследований дефицит питательных веществ может влиять на тягу к определенным продуктам, это случается, когда наш рацион достаточно однообразный и превалируют длительные привычки выбора одних и тех же продуктов или блюд. Практикуя здоровую разнообразие в вашем рационе, вы сможете обеспечить себе доступ большинства микро и макронутриентов и профилактировать дефицит. Напомним, ранее тренер "Взвешенные и счастливые" Марина Боржемська дала советы, как не поправиться в отпуске.