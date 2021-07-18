Ученые провели масштабное исследование, изучив данные 400 000 человек, чтобы выявить взаимосвязь между риском инфаркта и группой крови. И он, говорят исследователи. Об этом пишет chasdiy.org. Самый высокий риск инфаркта миокарда, инсультов у второй, третьей и четвертой групп крови, ведь носители этих типов имеют более высокий риск тромбоза вен. Ученые связывают это с повышенной циркуляцией в этих группах "фактора Вильебранда", отвечающий за свертываемость крови. В то время как первая группа имеет более низкий уровень этого фактора в крови, снижает риск тромбоза. Люди с группой крови I (0) меньше рискуют инфаркт У людей с первой группой риск инфаркта низкий, по сравнению с носителями других групп крови. Выяснилось, что во II (А) и III (В) групп в сумме шанс иметь серьезные проблемы с сердцем и сосудами выше на 8% по сравнению с носителями I (0) группы. В другом исследовании говорится, что в III (В) группы риск инфаркта повышен на 15%. А вот в группы крови II (А) — на 11% Факторы риска инфаркта, кроме группы крови: курение, заболевания сердца, гиподинамия, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Ранее мы писали, что полный отказ от одного из продуктов может привести к инфаркту. Также врач рассказал, что будет с организмом, если часто пить пиво.