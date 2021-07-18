Погода в Украине к концу июля ожидается нестабильная, придут волны существенного снижения температуры воздуха, с различиями в 10 градусов, и новыми потеплением. Первое похолодание намечается уже в ближайшее время, а второе должно будет состояться ближе к концу месяца. Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog.ua. Температурные скачки намечаются с 18 июля по 1 августа, мы расскажем на примере ряда областных центров, охватывающих центр, север, юг, запад и восток Украины. В Киеве температура воздуха резко опустится с +32 градусов 18 июля до +21 градуса уже 21 июля. Затем в течение недели столбики термометров покажут рост снова в высоких +30 градусов до 27 числа, а затем пойдут скачки: 28 июля +22 градусов, 29 июля +27 градусов, 30 Июля 20 градусов 31 июля +26 градусов. К концу месяца ожидаются периодические дожди с грозами, но количество осадков не будет. В Харькове с 19-20 июля по 21-22 июля столбики термометров упадут с +33 до +21 градуса. После этого в течение нескольких дней потеплеет до +30 градусов. Еще один спад прогнозируется до 30 июля, но уже до +23 градусов, и после снова пойдет небольшое потепление. В Одессе существенный спад температуры воздуха ожидается с 20 на 21 июля, когда столбики термометров опустятся с +33 … + 32 до +25 градусов. Далее до 1 августа термометры будут вести себя спокойно, и температура будет колебаться в пределах 25 … + 28 градусов. Период грозовых дождей продлится с 18 по 21 июля. Во Львове состоится два резкие спады температуры воздуха, с постепенным подъемом. Так, с 29 градусов 18 июля похолодает до +19 градусов до 20 июля. Затем вернется жара до +30 градусов 25-26 июля. И снова спуск до +21 градуса 29 числа, но до 1 августа потеплеет до +27 градусов. В Днепре температурная кривая просядет с +32 градусов 19 июля до +25 градусов 21 июля. До 27 числа столбики термометров будут постепенно подниматься до +33 градусов, но уже по 31 июля посвежеет до +27 градусов. В Ровно тоже намечается резкое понижение температуры воздуха с +32 градусов 18 июля до +22 градусов 20 июля. Следующий спуск ожидается с +29 до +20 градусов в период с 25 по 28 июля. Но до 1 августа вновь вернется жаркая погода до +29 градусов. В Херсоне температура воздуха заметно просядет только один раз до конца месяца: с 35 градусов 20 июля до +27 градусов 22 июля. Далее снова прогнозируется повышение, и до 1 августа столбики термометров будут колебаться между +29 … + 34 градусов. В Хмельницком падения температуры ожидаются 18-20 июля с +31 до +22 градусов. Затем до 26 июля будет период повышения температуры до +31 градуса — и снова столбики термометров упадут до 29 июля в +21 градуса. В эти дни намечаются дожди. Впрочем, уже к 1 августа температура воздуха вновь повысится до +27 градуса. В Чернигове температура воздуха опустится с 18 до 21 июля с +32 до +22 градусов. И снова столбики термометров поползут вверх до +30 градусов до 26 июля, но на следующий день, 27-го, упадут до +22 градусов. Далее до конца августа ожидается нестабильная погода — с повышением до 27 градусов и очередным проседанием до +22 градусов, и снова новым потеплением. Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни идут грозовые дожди с градом и шквалами, которые вытеснят жару. Также мы писали о том, что 17 июля Киев накрыла внезапная непогода с бурей и ливнем, и последствия стихии показали на видео.