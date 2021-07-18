Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений. Глава израильского правительства поручил привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции COVID-больными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Израиля в Facebook. Беннет поручил привлечь к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирус граждан, которые сознательно нарушают условия самоизоляции. Как отметил премьер, такие нарушители сознательно ставят под угрозу общественное здоровье. Вместе с тем Беннет поручил Министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля. "Наша цель заключается в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля … Выполнение правил на местах — это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ( "Дельта" — ред.) ", — сказал израильский премьер.