Сегодня, 17 июля в столице на улице Уманской произошла стрельба. В результате инцидента были ранены мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. "В полицию поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы", — говорится в сообщении. Правоохранители выяснили, что на улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелов в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал. Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, он видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и потянул его в подъезд. Отмечено, что правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему. Сейчас решается вопрос об определении правовой квалификации.