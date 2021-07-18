Сегодня, 17 июля в Луганской области на трассе Н-21 перевернулся пассажирская маршрутка. В результате инцидента пострадали 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области. "Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от м. Счастье) произошло опрокидывание маршрутной машины" Мерседес спринтер ". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров", — говорится в сообщении. Известно, что все пострадавшие были госпитализированы в Счастьенский городской больницы. По предварительной информации, маршрутка (Харьков-Станица-Луганская) перевернулась после того, как водитель пытался избежать столкновения с автомобилем "Рено Магнум", у которого лопнула шина. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: в Луганской области перевернулась маршрутка с пассажирами (facebook.com/policeLG)