В Одессе на пляже "Собачка" в этом году установили бесплатные зонтики. Однако неизвестные вандалы подожгли инвентарь. Об этом в Facebook написал Демьян Ганул. Так, 15 июля, на пляже неизвестные лица, гости города или местные подожгли палатку, где хранились бесплатные шезлонги. Кроме того, от неизвестных и пострадали зонтики, которые принадлежат городу. "Вот объясните мне, пожалуйста, какое должно быть мусора в голове у людей, чтобы на муниципальном пляже где предоставляются бесплатные услуги инвентаря для отдыха граждан делать вот такое", — написал исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Побережье" Дмитрий Беляев. Пожар быстро сумел погасить сотрудник КП "Побережье", который находился как раз в палатке, которую подожгли. Мужчина чудом не пострадал, в отличие от городского имущества. Многие зонтики уже не пригодны для использования.

Фото: в Одессе на пляже поджоги инвентарь (facebook.com/Дем'ян Ганул) В сети пользователи поражены поступком вандалов, которые уничтожают то, что бесплатное. Только арендаторы могли это делать, кому еще бесплатные зонтики понадобились; Чтобы у них руки отсохли; А зачем там в принципе эти зонты. Почему нельзя оставить просто пляж без зонтиков и шезлонгов, просто песок. Кому нужно принесет с собой зонтик; Все зонтики и шезлонги — бесплатно, для людей. Но люди, как правило, показывают свое животное происхождение. Ранее мы сообщали, что в Одессе общежитие вуза заполонили крысы, которые бегают среди бела дня и не боятся людей. Также в Одессе мужчины с оружием ворвались на земельный аукцион.