В оккупированном Крыму за 17 июля зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Суточная заболеваемость COVID — 19 в шестой раз за неделю побила рекорд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. По его данным, из общего количества больных 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107-среди контактных с зарегистрированными случаями, 13 случаев завозные из-за рубежа. Кроме того, за минувшие сутки всеми лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусной инфекцией, обследовано 6466 человек. Количество выздоровели за сутки составляет 161 человек, выздоровели за весь период — 47 203 человека.