В Орегоне продолжает расти крупнейший лесной пожар. Ее уже называют пятой по величине в штате Орегон по более века. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America. Пожар начался 6 июля и продолжает расти до сих пор, в ветреную погоду распространяясь на мили в день. Спасателям удалось ликвидировать огонь лишь на 7% территории.

Огонь повредил ЛЭП, по которой поставляется электроэнергия в Калифорнию. Дотла сгорели десятки домов, еще около двух тысяч домохозяйств находятся в зоне потенциальной опасности.

Для тушения пожара привлекли спасателей из Калифорнии — те уже имеют опыт в борьбе с лесными пожарами.

"Последнее развертывания Калифорнии по предоставлению взаимопомощи в Орегоне произошло всего через день после того, как Национальная межведомственная координационная группа повысила национальный уровень готовности к 5-му высокого уровня -через высокой пожарной активность по всей стране и ресурсов, выделенных на большие пожара", — заявили в офисе губернатора Калифорнии.

Экипажам пожарных приходится уходить с линии огня четвертый день подряд после того, как «огненное облако», представляющая сильную опасность, начала распространяться, угрожая их жизни. Местные власти до сих пор занимается подсчетом потерь во втором округе. Отмечается, что там огонь распространяется со скоростью до 6 км в день.

Согласно последним сообщениям, площадь пожара составляет 976 квадратных километров. Сдерживать ее очень трудно. Напомним, что в Испании в популярной туристической зоне вспыхнул пожар: эвакуированы сотни людей. Также лесные пожары в России охватили более 1 млн гектаров.