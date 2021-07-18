В ряде областей Украины в ближайшие часы испортится погода. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Грозы, град и шквалы ветра до 20 метров в секунду сегодня ожидаются в Киеве, Киевской и северных областях страны. Непогода сохранится до конца сегодняшних суток. Завтра в Украине также прогнозируют непогоду. В Карпатах 19 июля ожидаются ливни, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях возможны грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Напомним, до этого о непогоде синоптики предупреждали жителей Киева. Добавим, сегодня синоптики прогнозировали жару до +36 градусов, а местами грозовые дожди.