Цена подсолнечного масла в Украине может еще больше возрасти. За последнее время каждый украинец почувствовал рост стоимости этого популярного продукта и он уже стал практически "золотым". Ведущий аналитик одной из консалтинговых компаний Неля Онищенко рассказала нам, почему подсолнечное масло прибавит в цене. Осенью масло еще больше подорожает, примерно на 25-30%, считает эксперт. "Стремительный рост цен наблюдается и на подсолнечное масло, которое только в течение 6 месяцев 2021 стала дороже более чем на 50% (среднемесячный прирост составил более 8%). Основой для взлета цены здесь тоже стала сырье. Но и это еще не конец — рост цены будет наблюдаться как минимум до середины осени и может составлять 25-30% ", — резюмировала эксперт. Также аналитик сообщила, что среди факторов, которые повлияли на изменение цен на продукты в стране — это сезонность производства, цены на сырье и комбикорма, сокращение поголовья скота. К сожалению, пока тенденции к уменьшению цен на продукты питания нет. "Прежде всего, в годовой ретроспективе наблюдается снижение производства мяса (исключая свинину), молока и яиц. С января по май 2021 по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, производство сократилось на 3-4%. Дальнейшее уменьшение поголовья крупного рогатого скота и птиц свидетельствует о том, что ситуация с производством ближайшее время не изменится, а, соответственно, особых предпосылок для снижения цен не будет ", — рассказала Онищенко. Как мы писали ранее, эксперты рассказали, что осенью в Украине значительно подорожают продукты питания.