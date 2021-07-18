Погода в Украине принесет существенные изменения уже в понедельник, 19 июля. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура снизится до +23 градусов, а в другие регионы свежий воздух дойдет чуть позже. Что будет с погодой на следующей неделе — читайте ниже в нашем материале. По словам Натальи Диденко, сначала прохлада придет на запад, здесь завтра будет + 23 + 28 градуса. Частично снизятся градуса на севере и в центре, а на востоке и юге все еще жарко, + 30 + 35. "В Житомирской, Черниговской, Винницкой и Киевской градуса начнут пятиться, + 27 + 31 градус", — пишет синоптик. Вместе с прохладным воздухом придут дожди По словам Диденко, атмосферный фронт северного циклона Christoph занесет вероятность дождей на запад, север, местами в центр. Несмотря на контраст температуры, эти дожди могут переходить в сильные ливни с градом и шквалами. На юге и востоке Украины в понедельник все еще удержится сухая жаркая погода. "Неделя будет интересным, синоптическая разнообразным в пределах Украины, но порой бурным", — добавила Диденко. В Украинском гидрометцентре также прогнозируют, что с запада зайдет поток свежего воздуха. Синоптики показали на картах, которая будет завтра температура, и где ждать дождей.

Погода в Украине 19 июля (meteo.gov.ua) Что будет с погодой в Киеве По данным ресурса Gismeteo, в Киеве температура несколько снизится уже в понедельник — вторник (+ 28 + 30), а в среду — пятницу уже ожидается 22 градуса. На выходных и в начале следующей недели станет несколько теплее, но жары не будет, + 26 + 27 градусов. По прогнозу Диденко, 19-го июля в столице ожидается дождь, гроза, возможны сильные ливни с шквалами и градом. Температура воздуха в течение дня + 28 + 30 градусов. Во вторник жара спадет до +27 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua) Ранее синоптик рассказал, какой будет зима в Украине в 2021-2022 годах. Специалист прогнозирует много снега и морозов.