Во Львове Андрей Зубко едва не лишился глаза, когда открыл бутылку с минеральной водой "Миргородская". Так, под сильным напором крышка от бутылки выстрелила ему в глаза. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам Андрея, после того, как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает. Кроме того, он отмечает, что вследствие выстрела получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние. Так, сейчас парень правым глазом ничего не видит, говорит, что все будто в тумане.

Фото: во Львове парень едва не лишился глаза из-за бутылку минералки (facebook.com/dipsanplast.za) Как пишет "Телеграф", сначала врач-окулист предложил парню лечь в больницу, но он отказался. Также врач выписал ему лекарства на 900 гривен. Однако, лечиться врач сказал сего три дня, а потом прийти на прием. После этого, с Андреем связалась компания IDS Borjomi Ukraine и предложила возместить средства за лекарства и как бонус должны привезти две паллеты воды. "Однако вопрос остается открытым, пока я не начну видеть нормально. 16 июля уже лучше, я уже различаю буквы с 30 см, однако с большего расстояния еще все плывет. Отмечу, что у меня никогда не было проблем со зрением и он был 100% ", — добавил львовянин. Зубко сказал, если зрение не восстановится, то он намерен судиться с производителем минералки. Все необходимые документы у парня есть. Ведь до травмы у него был 100% зрение, а сейчас на 60% упал на правом глазу. Хотя врач говорит, что вел должен скоро восстановиться. Ранее мы сообщали, что в Киеве девочке в автобусе зажало руку дверью. А водитель вместо помощи начал матерился. Также в центре Днепра девушка провалилась по шею в яму с водой.