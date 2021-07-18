О терапевтический эффект огурцов для нашего организма знали еще в Древнем Риме. Современные исследователи согласны с коллегами из прошлого, огурцы выводят токсины, помогают сбросить вес, делают кожу чистой и препятствуют ее старению. Об этом рассказал доктор пулок Мукерджи из Университета Джадавпер (Индия). Огурцы нужно принимать регулярно Врач говорит, что овощ нужно употреблять часто — как минимум по два каждый день, если вы хотите стать стройнее и сохранить молодой внешний вид надолго. Дело в том, что огурец — продукт с так называемой "отрицательной калорийностью". Это означает, что на переваривание овоща организм потратит больше калорий, чем получит. При этом благодаря содержанию клетчатки, он даст ощущение сытости Что делает огурцы такими полезными Секрет в уникальном составе овоща — он на 95% состоит из воды, остальные — клетчатка. Благодаря этому у любителей огурцов улучшается перистальтика кишечника. Также в огурцах есть тартроновая кислота, которая препятствует образованию жира. Доктор Мукерджи советует употреблять огурцы вместе с кожурой, в которой максимальная концентрация полезных веществ и витаминов (К, А, С, группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний). Овощ рекомендуют употреблять людям, склонным к полноте и диабетикам. Ведь минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма. Сделает кожу сияющей и защитит мозг Ученые говорят, что огурцы положительно влияют на состояние кожи. При регулярном употреблении овоща проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой. А природный флавонолы фисетин, содержащийся в овощи, предотвращает прогрессирующим нарушением памяти и интеллекта, связанных с нейродегенеративными заболеваниями. Ранее мы писали, что произойдет с организмом, если каждый день завтракать овсянкой. Также врач рассказал о метаморфозах, которые происходят из-за слишком частое употребление пива.