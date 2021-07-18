В воскресенье, 18 июля, с 10:30 ограничили въезд в Киев большегрузного транспорта. Решение принято в связи с жарой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева. "Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", — говорится в сообщении. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00), добавили в полиции. Напомним, ночь на пятницу, 16 июля, в Киеве оказалась теплой для этого дня за всю историю наблюдений с 1881 года. Это уже 13-й температурный рекорд с начала лета. Всего с начала года в Киеве установлено 23 температурных рекорда.