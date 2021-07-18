По данным Центра общественного здоровья в сутки 17 июля в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 50435 Украинский. Из них первую дозу — 34 079 человек, вторую дозу 16356. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Прививки проводились 179 мобильными бригадами по иммунизации, 354 пунктами прививки и 229 центрами вакцинации населения. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021. С начала кампании проведено всего 4061475 прививок. Одну дозу получили 2638939 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1422536 человек. Напомним, за сутки 17 июля 2021 в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это более чем в два раза меньше, чем за 16 июля (591). Как сообщало РБК-Украина, в конце мая 2021 43% опрошенных украинский заявили, что не намерены делать прививки от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.